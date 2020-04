Messico: Goldman Sachs taglia stime economia, -4,3 per cento nel 2020 (7)

- Sin dall'inizio del suo mandato, Lopez Obrador battuto sul tasto dell'austerità nella gestione della macchina pubblica, come prima dimostrazione dell'obbligo dello stato di "essere al servizio del cittadino". Istanza che si completa con una serrata lotta alla corruzione a tutti i livelli nella convinzione che una nuova stagione di moralità nella politica possa inoltre contribuire a ridurre il risentimento sociale e le occasioni di delinquenza. La decisione di chiedere un sacrificio innanzitutto agli stipendi più alti era stata anticipata già a fine marzo. "Gli alti funzionari faranno uno sforzo. Gli stipendi si ridurranno in termini reali, rinunciando all'aumento previsto per l'anno in corso", aveva detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La misura sarà "proporzionale" al percepito, spiegava detto Lopez Obrador sottolineando che sarà proprio lui a "guadagnare meno", e via via tutti gli altri. La "cintura" la "dovranno stringere" però solo i vertici dell'amministrazione pubblica: "coloro che guadagnano 20, 30 mila peso (l'equivalente di una cifra compresa tra i 770 e i 1100 euro), non si vedranno toccati" dalla misura. (segue) (Mec)