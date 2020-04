Messico: Goldman Sachs taglia stime economia, -4,3 per cento nel 2020 (8)

- Il paese è entrato il 24 marzo nella “fase due” dell’emergenza del nuovo coronavirus, quella legata alla verifica di casi di contagio non importati dall'estero. Fino a fine aprile vige lo stato di “emergenza sanitaria”, con l’applicazione di un ampio piano pensato per rallentare la corsa del virus prima che il contagio arrivi alla attesa crescita esponenziale della “fase tre”. Pur congelando molte delle attività pubbliche e private non si ricorre al coprifuoco, misura cui il Messico “non crede”, non si chiudono le frontiere ma si intensificano i controlli sanitari in porti e aeroporti e si sconsigliano viaggi e rimpatri se non per motivi imprescindibili. Il governo raccomanda di rispettare le distanze interpersonali, vieta le riunioni con oltre 50 persone ed esorta la popolazione a limitare gli spostamenti. Rimangono comunque a casa i lavoratori ultra sessantenni, e le persone a rischio. (Mec)