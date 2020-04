Coronavirus: Urso (Fd'I), goberno vari Golden power, francesi puntano a Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, "i francesi di Euronext svelano le mire sulla Borsa italiana, che non ha ancora lo 'scudo' della golden power. Cosa aspetta il governo", aggiunge il parlamentare su Twitter, "a varare la norma da noi sollecitata per tutelarla anche da azioni ostili di soggetti europei?".(Rin)