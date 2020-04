Coronavirus: primi 4 pazienti trasferiti all'ospedale alla Fiera di Bergamo (2)

- Nel presidio medico alla Fiera si applicheranno gli stessi protocolli e terapie in uso al Papa Giovanni XXIII per il trattamento dei pazienti affetti da covid-19. Un ulteriore modulo da 8 posti di terapia subintensiva sarà affidato al personale militare russo, 8 medici rianimatori e 8 infermieri specializzati. Un ulteriore modulo di 20 posti letto di degenza ordinaria covid dedicato a pazienti meno critici sarà operativo grazie a 12 medici e 31 infermieri, oltre ad altro personale tecnico e di supporto reclutati dal Papa Giovanni XXIII grazie ai bandi di reclutamento della Regione Lombardia e della Protezione civile e all'adesione dei volontari dell'Ana Associazione nazionale Alpini. In totale si prevede nella fase di avvio di attivare 40 posti letto. "Abbiamo curato ogni dettaglio e le prove generali di domenica pomeriggio ci hanno convinto che tutto è pronto per partire. La nostra principale preoccupazione in questa fase si concentra sulla correttezza e sulla sicurezza dei protocolli e dei percorsi. Per arrivare a potenziare ulteriori posti disponibili serve personale specializzato che garantisca una certa continuità, di almeno mesi. Sono in corso le diverse procedure di reclutamento”, ha spiegato Oliviero Valoti, direttore dell’emergenza intra-extra ospedaliera dell'Asst Papa Giovanni XXIII e responsabile sanitario del presidio ospedaliero alla Fiera di Bergamo. L’ospedale è stato organizzato e realizzato dall'Associazione Nazionale Alpini, grazie al personale della Sanità Alpina, che gestisce l’ospedale da campo Ana, e della Protezione Civile Ana. Una volta avuto il via libera delle autorità sul progetto, l'allestimento della struttura all'interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo è stato portato a termine nell'arco di soli otto giorni. (segue) (com)