Coronavirus: primi 4 pazienti trasferiti all'ospedale alla Fiera di Bergamo (3)

- La rapidità e il successo dell'operazione - sottolinea la nota del Papa Giovanni XXIII - sono stati garantiti dall'impegno di circa 500 volontari, coordinati dall'Associazione Nazionale Alpini: tra questi circa 300 volontari, tra artigiani bergamaschi (carpentieri, elettricisti, cartongessisti, idraulici e imbianchini), 150 volontari della Sanità Alpina e 40 della logistica della Protezione Civile Ana. Fondamentale è stato poi il generoso supporto di numerosissimi donatori, sia a livello locale sia nazionale. Per il prosieguo della gestione dell’ospedale, la Sanità Alpina utilizzerà a turno 150 volontari in ambito sanitario e circa 40 volontari della Protezione civile Ana che garantiranno la logistica finché l’ospedale resterà in funzione. Il servizio di sicurezza sarà assicurato, a turno, da 30 volontari certificati delle squadre dell'Antincendio Boschivo Ana. "L'Associazione Nazionale Alpini – ha commentato il presidente nazionale dell'Ana, ing. Sebastiano Favero – ha risposto ancora una volta alla richiesta di aiuto che veniva dal territorio e l'ha fatto con la disponibilità e l'efficienza che da sempre la contraddistinguono. Questo è stato reso possibile dalla disponibilità permanente di personale alpino preparato e qualificato: un patrimonio di inestimabile valore per la nostra società, che rischia però di essere disperso in un futuro non troppo lontano se non saranno messi in atto progetti che coinvolgano obbligatoriamente i giovani in un servizio al Paese". (segue) (com)