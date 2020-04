Coronavirus: primi 4 pazienti trasferiti all'ospedale alla Fiera di Bergamo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il personale sanitario, tecnico e amministrativo dell'Asst Papa Giovanni XXIII ha contribuito all'allestimento di alcuni impianti sanitari e di quelli informatici e lo staff della direzione dell’ospedale ha seguito da vicino gli ultimi passaggi necessari: l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Ats e la cura degli aspetti assicurativi. Le prove generali di domenica pomeriggio hanno dato esito positivo. "Questo ospedale è frutto di un'azione sinergica tra realtà diverse con un comune intento. Salvare e curare vite umane – ha dichiarato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla fase di progettazione, realizzazione e di allestimento del presidio medico avanzato alla Fiera, a partire dall'Associazione Nazionale Alpini, da Emergency, dal contingente russo e da tutti i volontari, comprese molte imprese artigiane bergamasche. Credo che questa vera e propria impresa rimarrà nella storia di questa città e della sua gente orgogliosa, laboriosa e generosa. Ora si apre una nuova fase. Sotto la nostra direzione sanitaria, i professionisti e i volontari che presteranno servizio qui saranno in grado di riprodurre lo sforzo che il Papa Giovanni e i suoi operatori stanno mettendo in campo da ormai un mese e mezzo per fronteggiare l'emergenza sanitaria". (com)