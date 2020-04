Giornalisti: Casellati, inaccettabili gravi minacce a "La Repubblica" e a direttore Verdelli

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dichiara in una nota che "le gravi minacce che 'La Repubblica' e il suo direttore Carlo Verdelli continuano a ricevere, perfino in una fase drammatica come quella che l’Italia sta attraversando, sono inaccettabili e indegne di un Paese civile". Per la terza carica dello Stato, "episodi di questo genere vanno isolati e condannati senz’appello. Mi auguro che i responsabili di tali ignobili gesti vengano individuati e perseguiti dalla giustizia. Va apprezzato invece con forza il lavoro che i cronisti portano avanti ogni giorno, con professionalità e coraggio, esponendosi al rischio del contagio, per raccontare ciò che accade nel Paese e nel mondo". (Com)