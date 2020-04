Coronavirus: governatore New York, possibile appiattimento della curva dei contagi

- Il numero di decessi nello Stato di New York è rimasto "effettivamente piatto per due giorni". Lo ha dichiarato in una conferenza stampa oggi il governatore, Andrew Cuomo, secondo il quale il dato suggerirebbe un "possibile appiattimento" della curva dei contagi. Lo riporta l'emittente "Cbs". Cuomo ha anche riferito che il conteggio dei morti nello Stato è arrivato a 4.758 unità, aumentato di quasi 600 decessi nelle ultime 24 ore. "Sebbene nulla di tutto ciò sia una buona notizia, il possibile appiattimento della curva va meglio degli aumenti [di contagi] che abbiamo visto. New York è di gran lunga lo stato più colpito", ha detto Cuomo. Il governatore ha poi dichiarato che il numero totale di ricoveri, intubati e ricoveri in terapia intensiva sono diminuiti in tutto lo Stato. "Il distanziamento sociale funziona", ha affermato Cuomo, "quindi dobbiamo assicurarci che continui". (Nys)