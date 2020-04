Africa: coronavirus, le principali economie del continente alle prese con gli effetti della pandemia

- Quanto peserà la crisi economica dovuta all’emergenza coronavirus sui paesi dell’Africa, e quali misure il continente sta mettendo in atto per contenere l’impatto? L’interrogativo è stato oggetto nelle ultime settimane del lavoro di numerosi tecnici, impegnati a elaborare una stima plausibile dello shock economico e sociale che la forzata battuta d’arresto dovuta alla pandemia ha imposto ai principali motori di crescita africani, in primis Nigeria e Sudafrica, ma anche Angola o Mozambico, che hanno dovuto rivedere al ribasso le previsioni di crescita per l’anno in corso, con inevitabili effetti non solo sugli obiettivi interni ma anche sugli equilibri globali in termini di forniture petrolifere e di materie prime. I paesi produttori di petrolio, del resto, sono i più esposti alla crisi: con un prezzo del greggio diminuito di due terzi dall’inizio dell’anno a meno di 30 dollari al barile, i produttori africani hanno visto il valore delle loro esportazioni di greggio precipitare nelle ultime settimane, con l’ulteriore difficoltà di non riuscire a rivendere le loro scorte petrolifere. Solo Nigeria e Angola, principali produttori di petrolio dell'Africa sub-sahariana, potrebbero perdere 65 miliardi di dollari di entrate, mentre gli esportatori di petrolio africani dovrebbero vedere raddoppiare i loro deficit di bilancio quest'anno e le loro economie contrarsi in media del 3 per cento.A formulare una stima strutturata delle perdite di introiti e crescita cui va incontro il continente è stata per prima l’Unione africana, che in un rapporto pubblicato oggi prevede che l'economia africana si contrarrà fra lo 0,8 e l’1,1 per cento nel 2020, mentre prima dell'inizio della pandemia le stime prevedevano una crescita del 3,4 per cento. Secondo i tecnici, il rallentamento potrebbe determinare una contrazione fino al 15 per cento degli investimenti diretti esteri del continente, con un impatto drammatico sull'occupazione: per i relatori circa 20 milioni di posti di lavoro, sia nel settore formale che informale, sono minacciati di andare persi nel continente se continuerà il congelamento delle attività. In questa prospettiva, stima il report, i governi africani potrebbero perdere fino al 20-30 per cento delle loro entrate fiscali, stimate a 500 miliardi di dollari nel 2019. Quanto alle esportazioni e alle importazioni, diminuiranno di almeno il 35 per cento rispetto ai livelli del 2019, causando una perdita del valore degli scambi di circa 270 miliardi di dollari, in concomitanza con un aumento della spesa pubblica di almeno 130 miliardi di dollari.A risentire della crisi saranno anche le destinazioni turistiche africane. Il settore del turismo in Africa è stato negli ultimi anni tra quelli a più rapida crescita al mondo, tuttavia la chiusura dei confini e la cancellazione dei voli internazionali in gran parte dei paesi determinerà una contrazione del settore. Se già il mese scorso l’Associazione internazionale dei trasporti aerei (Iata) stimava in 4,4 miliardi di dollari le perdite di introiti registrate dalle 22 compagnie aeree africane nel solo mese di marzo a seguito della chiusura degli spazi aerei nazionali e della sospensione delle tratte, secondo lo studio dell’Ua i paesi dell’Africa in cui il turismo costituisce gran parte del prodotto interno lordo (Pil) vedranno contrarre le loro economie in media del 3,3 per cento quest'anno, percentuale che supererà il 7 per cento nelle principali località turistiche africane (Seychelles, Capo Verde, Mauritius e Gambia). “In uno scenario medio, il settore del turismo e dei viaggi in Africa potrebbe perdere almeno 50 miliardi di dollari a causa della pandemia di Covid-19 e almeno 2 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti”, afferma lo studio, secondo cui difficilmente le rimesse degli africani che vivono all'estero – che ha costituito il più grande afflusso finanziario del continente negli ultimi dieci anni – saranno in grado di attutire il colpo.In questo contesto, la scorsa settimana i ministri delle Finanze dei paesi africani hanno chiesto alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca) la creazione di un fondo da 100 miliardi di dollari per affrontare la crisi, mentre il Senegal ha da parte sua raggiunto un primo accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un sostegno di 221 milioni di dollari. La decisione, annunciata il primo aprile, dev'essere approvata dal Consiglio di amministrazione a metà aprile e prevede il rimborso della somma in diverse tranche. Inoltre, alcuni paesi - tra cui la Nigeria - hanno adottato alcune misure volte a stabilizzare l’economia a livello nazionale. La diffusione della pandemia in un contesto di calo dei prezzi mondiali del petrolio aveva già spinto le autorità a rivedere il bilancio nazionale in previsione di un calo delle entrate, mentre il governo ha annunciato la creazione di un fondo da 500 miliardi di naira (1,39 miliardi di dollari) per rafforzare le strutture sanitarie nella lotta contro la pandemia e la Banca centrale (Bcn) ha sospeso fino a nuovo ordine le vendite di valuta da parte degli uffici di cambio, al fine di proteggere il naira dopo la svalutazione della moneta del 15 per cento decisa la scorsa settimana.Se il presidente dell'Associazione degli uffici di cambio della Nigeria, Aminu Gwadabe, ha rassicurato i cittadini sul fatto che la Bcn disponga di riserve sufficienti per rifornire gli uffici di cambio non appena riprenderanno le attività, il primo produttore di petrolio africano fatica tuttavia a vendere i suoi barili, pagando il prezzo delle pochissime raffinerie presenti sul territorio in un momento in cui quelle indiane stanno tagliando la produzione e quelle europee rischiano di chiudere. Abuja si trova attualmente con scorte accumulate delle due principali qualità di greggio nigeriano, il Bonny Light e Qua Iboe, il cui prezzo è sceso al di sotto dei 10 dollari. Secondo i dati della Banca centrale, i bassi prezzi di mercato hanno portato le riserve di valuta estera della Nigeria a scendere a 35,7 miliardi di dollari il 25 marzo, rispetto ai 36,3 miliardi registrati il mese precedente. In questo contesto, le autorità di Abuja hanno annunciato oggi di aver chiesto ai principali organismi multilaterali un totale di 6,9 miliardi di dollari in aiuti: 3,4 miliardi all'Fmi, 2,5 miliardi alla Banca mondiale e 1 miliardo di dollari alla Banca africana di sviluppo (Afdb). Il governo ha intanto annunciato misure di protezione nei confronti delle attività più fragili, introducendo ad esempio una moratoria di tre mesi sui rimborsi dei crediti fatti alle micro-imprese, in particolare piccoli commercianti, agricoltori ed artigiani.Le cose vanno ancora peggio in Sudafrica, seconda economia del continente ma di gran lungo la prima in termini di sviluppo. Il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, ha dichiarato al quotidiano “Sunday Times” che Pretoria potrebbe rivolgersi al Fondo monetario internazionale (Fmi) e alla Banca mondiale per ottenere fondi in seguito al collasso dell'economia dovuto all'impatto della pandemia di Covid-19. Una mossa impensabile fino a poco tempo fa, dati i difficili rapporti che il Congresso nazionale africano (Anc), il partito al governo, ha tenuto con i donatori internazionali dopo gli scarsi risultati ottenuti da una politica di riforma fondiaria basata sul mercato, che negli anni Novanta ha limitato il ruolo dello Stato a favore di chi fosse disposto a pagare per ottenere la terra, riuscendo di fatto a ridistribuire solo il 7 per cento delle terre disponibili. Nel paese le difficoltà affrontate in queste settimane dal settore di estrazione delle materie prime avranno del resto ricadute importanti sia a livello interno che globale, mentre il "lock down" deciso dal presidente Cyril Ramaphosa ha determinato un inevitabile declassamento del rating sovrano (da Ba1 a Baa3) del paese africano da parte dell'agenzia di rating Moody's a causa del "continuo deterioramento della sua situazione fiscale e della sua crescita strutturalmente debole".Le misure di contenimento hanno colpito in particolare il settore minerario, che rappresenta non solo il 7 per cento del Pil nazionale ma anche un settore fondamentale a livello internazionale: in questo senso, il blocco delle attività di imprese come Anglo American Platinum, che fornisce il 38 per cento del platino richiesto a livello globale, inserisce le preoccupazioni economiche africane in un contesto senza globale. L'emergenza sanitaria ha infatti rallentato la domanda di platino da parte delle case automobilistiche internazionali, i maggiori clienti dei produttori di platino sudafricani. Una situazione cui è confrontata anche la Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove la Banca centrale ha ridotto le sue previsioni di crescita economica per il 2020 all'1,1 per cento dal 4,1 per cento a causa dell'impatto della pandemia, e dove le principali miniere hanno sospeso le attività.In Angola, secondo produttore petrolifero dell'Africa sub-sahariana, l'esecutivo ha autorizzato il ministero delle Finanze ad avviare il processo di revisione del budget che, secondo quanto preannunciato dal ministro delle Finanze Vera Daves, si baserà su una stima inferiore a 35 dollari al barile rispetto ai 55 dollari su cui si basa il bilancio attuale. La legge di bilancio 2020, approvata dal parlamento nel dicembre scorso, prevede un tasso di inflazione del 24 per cento e una crescita economica dell'1,8 per cento. Il Comitato di politica monetaria del governo ha intanto tenuto una riunione straordinaria per valutare l’impatto che la pandemia di Covid-19 avrà sull’economia del paese. Parlando in conferenza stampa al termine della riunione, il governatore della Banca nazionale dell'Angola (Bna), José de Lima Massano, ha tuttavia affermato che il paese è a un livello “non ancora preoccupante”, sottolineando che lo stock delle riserve nazionali lorde della Bna si è attestato a 16,39 miliardi di dollari nel febbraio di quest'anno, il che garantirà una copertura di otto mesi sui beni e i servizi.Se i fondi annunciati dagli organismi di credito internazionali per la risposta alla pandemia stanno confortando i paesi africani nella prima fase dell'emergenza, insieme agli aiuti sanitari forniti ad esempio dalla fondazione del miliardario cinese Jack Ma, fondatore di Alibaba, una fetta sempre più importante dell'opinione pubblica mondiale si sta facendo promotrice di una moratoria del debito dei paesi africani più fragili. La proposta è stata sostenuta anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che in occasione della presentazione del rapporto Onu sulle misure da prendere per affrontare la pandemia ha ritenuto “necessaria una moratoria sul debito africano”, tenendo conto di una crisi che non è solo finanziaria, ma anche umana. “La moratoria sul debito dei paesi poveri o, perlomeno sul pagamento degli interessi è un sostegno concreto in favore delle nazioni in via di sviluppo che non saranno in grado di finanziare da soli le misure necessarie per fermare la trasmissione del virus e provvedere le cure ai contagiati”, ha detto il segretario generale dell’Onu, invitando a mantenere la liquidità dei sistemi finanziari africani.La proposta è stata sostenuta in Italia anche dalla Comunità di Sant’Egidio, convinta che una moratoria del debito di alcuni paesi sia fondamentale, come ha detto Guterres, per mobilitare somme importanti e permettere di costruire misure concrete contro la pandemia. "La situazione sanitaria africana inizia a divenire preoccupante, molti paesi stanno andando in "lockdown" coi primi problemi nell'approvvigionamento di cibo nelle grandi città. Inoltre le strutture sanitarie non sono adeguate alla sfida e quasi inesistenti in ambito rurale", ha ricordato la Comunità, per la quale il rilancio dell’economia globale non potrà prescindere da un ripensamento generale delle strategie: “O ci saranno risposte solidali oppure tali risposte resteranno inefficaci”. In precedenza era stata l'organizzazione non governativa Oxfam a lanciare un appello in tal senso, chiedendo ai governi dei paesi del gruppo G20 - riuniti il 26 marzo per un vertice virtuale straordinario per discutere dell’emergenza coronavirus - di approvare una moratoria sul debito dei paesi africani al fine per tutelare la popolazione del continente i cui mezzi di sussistenza sono stati spazzati via dalla pandemia.Un esempio in tal senso potrebbe essere fornito dalla Somalia, che dopo otto anni di negoziati ha finalmente ottenuto la scorsa settimana la tanto agognata riduzione del debito da parte di Fmi e Banca mondiale. Nell’annunciare la decisione, i due istituti finanziari hanno constatato che il governo federale somalo ha preso le misure necessarie per ottenere la riduzione del debito nell'ambito dell'iniziativa Hipc (Paesi poveri fortemente indebitati), lanciata nel 1996 congiuntamente da Fmi e Banca mondiale allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo a portare il loro debito pubblico a un livello sostenibile, a condizione che i loro governi dimostrino di raggiungere determinati livelli di efficienza nella lotta alla povertà. La Somalia diventa così il 37mo paese a raggiungere questo traguardo, noto come “punto di decisione” nell'ambito dell'iniziativa Hipc, che consentirà a un paese devastato da decenni di guerra e instabilità di ricostruire relazioni con le istituzioni finanziarie internazionali dopo quasi 30 anni, ovvero dallo scoppio del conflitto civile nel 1991, e di ricevere sovvenzioni nell'ambito di oltre 50 miliardi di aiuti d'emergenza messi a disposizione dall’Fmi per la risposta alla pandemia di Covid-19. La riduzione del debito, si legge nel comunicato dell’Fmi, aiuterà inoltre la Somalia a realizzare cambiamenti duraturi per i suoi cittadini, consentendo di ridurre irrevocabilmente il proprio debito da 5,2 miliardi di dollari alla fine del 2018 a 557 milioni di dollari in termini di valore attuale netto (Van) una volta che raggiungerà il cosiddetto “punto di completamento” Hipc in circa tre anni di tempo. (Res)