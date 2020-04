Colombia: governo, nessun appoggio ad azioni militari Usa in territorio venezuelano (3)

- La scorsa settimana l'inquilino della Casa Bianca ha annunciato l'avvio di una imponente operazione di contrasto alle rotte della droga nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico, affidandone la regia al Comando sud, di stanza a Miami. La mossa segue in rapida successione l’incriminazione di Maduro per “narcotraffico”, formalizzata dal dipartimento di Giustizia, con tanto di “taglia” da 15 milioni di dollari, e l’offerta di un nuovo piano di “transizione democratica” a Caracas, con la promessa di una possibile “limatura” delle sanzioni economiche. Una manovra incalzante per il paese caraibico, impegnato a gestire l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus nella difficile congiuntura del calo dei prezzi del petrolio e della prolungata pressione economica portata avanti da Washington. (segue) (Mec)