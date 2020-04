Colombia: governo, nessun appoggio ad azioni militari Usa in territorio venezuelano (6)

- Il Comando sud dell’esercito, con il contributo di altre “22 nazioni”, “aumenterà la vigilanza, i sequestri di droga e offrirà appoggio supplementare agli sforzi di sradicamenti che si stanno portando avanti a ritmi record”. L’offensiva “danneggerà” il potere di Maduro in Venezuela, ha detto Esper rimarcando che gli “attori corrotti del regime illegittimo di Maduro possono mantenere il loro potere oppressivo” grazie “agli utili derivanti dalla vendita di narcotici”. Sotto la guida di Trump, ha rimarcato il consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien, porteremo avanti “la nostra politica di massima pressione per contrastare le attività del regime di Maduro, compreso il traffico di droga”. (segue) (Mec)