Colombia: governo, nessun appoggio ad azioni militari Usa in territorio venezuelano (8)

- L'offerta è stata però presto respinta dal governo venezuelano. In una nota, Caracas ha fatto sapere che "non accetta e non accetterà mai" imposizioni di un qualsiasi governo straniero, e meno ancora di quello degli Stati Uniti, le cui "minacce" e tentativi di "estorsione" - nel pieno "della più spaventosa pandemia mondiale" - sono ulteriore prova di un atteggiamento "miserabile". Il "governo bolivariano ribadisce che il Venezuela "è un paese libero, sovrano, indipendente e democratico e che non accetta, né accetterà mai nessuna tutela, di nessun governo straniero", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri. (segue) (Mec)