Usa: coronavirus, l'American Civil Liberties Union fa causa al governo per le restrizioni

- L'American Civil Liberties Union (Aclu) ha intentato la sua prima causa legale contro le restrizioni ai cittadini imposte dal governo per il coronavirus, sostenendo che il coprifuoco notturno di Puerto Rico e altre misure imposte alla popolazioni sono incostituzionali. Lo riporta il "New York Times". La polizia di Puerto Rico, un territorio degli Stati Uniti, ha multato centinaia di persone per aver violato il coprifuoco da quando è stato imposto il 15 marzo, dalle dalle 19:00 alle 17:00. L'Aclu è un'organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti, e le sue cause legali hanno avuto storicamente un ruolo importante in molte delle evoluzioni del diritto costituzionale del paese. L'ordine esecutivo del governatore di Porto Rico, Wanda Vázquez, richiede anche che le persone rimangano a casa durante il giorno a meno che non vadano in un negozio di alimentari, in farmacia, alla banca, alle stazioni di servizio o per un importante appuntamento medico. (segue) (Nys)