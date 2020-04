Città metropolitana Roma: Zotta, progetto per messa in sicurezza di siti lacustri

- La città metropolitana di Roma ha concluso un progetto riguardante la navigazione in acque interne e lo studio della situazione dei siti lacustri. Il lavoro coordinato dal Servizio 2 del Dipartimento V e, ha coinvolto tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo. Lo rende noto la città metropolitana di Roma. "Il Servizio 3 'Geologico, difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano- Dipartimento VI', ha scelto come area pilota il lago di Martignano, tramite l'impresa 'Fugro Italy' specializzata nel settore, una campagna multiparametrica di acquisizione dati sui fondali e sulle aree circumlacuali (rilievi topografici, fotogrammetrici, batimetrici, morfologici, sismostratigrafici)", si legge nella nota. "Avevamo lavorato nei mesi scorsi per realizzare uno studio di rilievi batimetrici e morfologici del bacino lacustre di Martignano, nei Monti Sabatini. Oggi stiamo concludendo il lavoro nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio metropolitano svolte con finalità di governo del territorio e di protezione civile", commenta nella nota Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma. (segue) (Com)