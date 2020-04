Città metropolitana Roma: Zotta, progetto per messa in sicurezza di siti lacustri (2)

- "Allo stato attuale è necessario, nel generale interesse ed a beneficio di tutti gli enti preposti, colmare le carenze conoscitive e dotarsi di supporti cartografici batimetrici e topografici di dettaglio in formato Gis per una corretta pianificazione e protezione del territorio - continua Zotta -. I dati sui caratteri batimetrici e morfologici delle aree lacustri sommerse sono in alcuni casi quelli di rilievi risalenti a molte decine di anni fa, che hanno oggettivi limiti di precisione e dettaglio connessi alle tecnologie dell'epoca. Nell'area metropolitana di Roma Capitale i laghi rappresentano un elemento territoriale degno di grande attenzione; la presenza di quattro bacini maggiori (Bracciano, Martignano, Castel Gandolfo e Nemi) desta interesse, oltre per le valenze naturalistiche e di attrazione turistica, anche per le criticità della navigazione e balneazione", conclude il vice sindaco della Città metropolitana di Roma. (Com)