Coronavirus: Comune, appello a generosità di Napoli per raccolta fondi solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo appello alla grande generosità di Napoli, della sua gente e ci auguriamo che cresca sempre più l'impegno di tanti cittadini. Chiediamo anche alle associazioni ed alle tante forme di rappresentanza presenti in città di fare una donazione al Fondo di solidarietà comunale per far sì che da questa crisi si possa tutti uscire più uniti". Lo ha riferito il Comune di Napoli che ha assicurato: "Le somme saranno utilizzate, man mano che si renderanno disponibili, per il sostegno alla spesa in beni alimentari e di prima necessità presso i supermercati convenzionati aumentando così il numero di nuclei familiari da aiutare". (Ren)