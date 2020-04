Infrastrutture: sindacati, Aspi asset importante, attenzione a cessioni che indeboliscono Paese

- Secondo i segretari generali Malorgio, Pellecchia, Tarlazzi, di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, "nonostante le smentite del ministro dei Trasporti e del governo, continuano ad avvicendarsi notizie su una possibile soluzione del contenzioso governo-Autostrade per l'Italia, con l'acquisizione delle quote di maggioranza della società da parte di una cordata capeggiata da una società tedesca". Per i tre dirigenti sindacali, "le infrastrutture autostradali sono un asset sensibile, vitale e strategico per il Paese. E, al di là della loro alta redditività, devono rimanere comunque nella disponibilità dello stesso. Per questo motivo tale ipotesi non è oggi accettabile e costituirebbe un atto grave ed ingiustificato, aggiungendo nuovi squilibri in un momento così grave per l'Italia, impegnata a controllare l'espandersi del Covid-19, che l'ha costretta a interrompere tutte le attività non essenziali". (segue) (Com)