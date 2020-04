Infrastrutture: sindacati, Aspi asset importante, attenzione a cessioni che indeboliscono Paese (2)

- I tre segretari, poi, aggiungono: "Nonostante i giorni drammatici che tutti stiamo vivendo, è necessario assumersi la responsabilità di pensare a come far ripartire il Paese, una volta passata l'emergenza sanitaria. Sollecitiamo dunque il governo a giungere in tempi celeri ad una soluzione definitiva di ambito nazionale della vertenza Aspi, perché è urgente aprire una nuova pagina, che metta al sicuro il futuro occupazionale di tutti i dipendenti, che in tale clima di incertezza stanno subendo anche le drammatiche conseguenze del crollo del traffico autostradale". (Com)