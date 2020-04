Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), su fase 2 Cts sta valutando, poi scelta spetta a decisore politico

- "Il Comitato tecnico scientifico fornirà per tempo le informazioni al presidente del Consiglio dei ministri", per valutare quando far partire la fase due dell'emergenza. Lo ha chiarito Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il "Cts - ha poi aggiunto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli - sta facendo le sue valutazioni. Poi aspetterà al decisore politico le modalità e la data con da cui partirà la fase due".(Rin)