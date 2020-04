Coronavirus: Marsilio, ecco le prime 50mila mascherine a ospedali abruzzesi

- "Le prime 50 mila mascherine sono già in viaggio verso i nostri nosocomi. Entro mercoledì saranno consegnate altre 200 mila mascherine gratuitamente". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che ha aggiunto: "Gli altri pezzi saranno venduti a prezzo di costo alla Protezione civile. Abbiamo risolto in tempi brevissimi il problema delle certificazioni e delle autorizzazioni per la produzione delle mascherine: abbiamo mobilitato tutte le energie positive per risolvere le criticità. Il tema dell’approvvigionamento dei presidi sanitari da oggi viene affrontato in maniera più serena. Dopo tanta fatica abbiamo qualche arma in più per contrastare questo virus". (Ren)