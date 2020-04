Russia: governatore San Pietroburgo, situazione coronavirus in peggioramento

- La diffusione del coronavirus a San Pietroburgo sta aumentando ogni giorno, ma le autorità cittadine hanno ancora del tempo per prepararsi allo scenario di Mosca. E' quanto affermato dal governatore della città russa, Aleksander Beglov, in un incontro con i membri dell'amministrazione locale. "La situazione non è semplice, sta peggiorando ogni giorno. Abbiamo ancora del tempo per prepararci. Siamo leggermente dietro Mosca", ha dichiarato Beglov. Secondo gli ultimi dati ufficiali, a San Pietroburgo sono stati registrati 226 casi di infezione da coronavirus, due persone sono morte, 32 sono guarite. Durante l'ultimo giorno, sono stati registrati 35 nuovi casi. A Mosca, le statistiche parlano di 4.484 casi di infezione e 29 pazienti sono deceduti. (segue) (Rum)