Russia: governatore San Pietroburgo, situazione coronavirus in peggioramento (2)

- Alla fine di marzo, le autorità di San Pietroburgo hanno sospeso le attività aperte al pubblico fino al 30 aprile. Il 3 aprile, le autorità cittadine hanno assicurato che non c'erano piani per chiudere la città a causa della diffusione del virus. Nella città sono stati attrezzati 2.600 posti per persone infette. Entro la fine di aprile, dovrebbero essere distribuiti altri 2.700 posti letto. Per San Pietroburgo, dal bilancio federale sono stati stanziati 3,5 miliardi di rubli (42,5 milioni di euro). (Rum)