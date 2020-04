Coronavirus: Fd'I, da governo no volontà condivisione, punteremo su pochi emendamenti qualificanti

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, il responsabile nazionale del programma di Fd'I, Giovanbattista Fazzolari, ed il capogruppo sempre di Fd'I in commissione Bilancio a palazzo Madama, Nicola Calandrini, sottolineano che "Fratelli d'Italia ha partecipato finora al confronto con il governo in maniera collaborativa secondo quello spirito di unità nazionale al quale lo stesso presidente della Repubblica ha richiamato tutti gli italiani". In una nota gli esponenti Fd'I poi segnalano: "Dobbiamo però constatare che la cosiddetta cabina di regia è stata soltanto di nome e non di fatto, perché mai c'è stata da parte del governo la volontà effettiva di condividere le proposte giunte dal centrodestra. Come sul decreto Cura Italia, anche su quello che oggi il Consiglio dei ministri varerà, stabilendo le risorse a sostegno delle imprese, il centrodestra non è stato mai coinvolto. E' evidente - lamentano - che il ruolo dell'opposizione non può essere soltanto quello di ascoltare e chiaramente una cabina di regia non può essere soltanto il luogo nel quale il governo comunica le sue decisioni. Tanto valeva lavorare in commissione Bilancio al Senato. Per questo - concludono Ciriani, Fazzolari e Calandrini - in previsione della discussione in Parlamento manterremo un numero contenuto di emendamenti che consideriamo qualificanti e la gran parte senza necessità di copertura economica. E su questi chiederemo al governo e alla maggioranza di esprimersi".(Com)