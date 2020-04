Coronavirus: Richeldi (Gemelli), possibile allargamento uso mascherine in fase 2

- "È possibile che ci sia un uso più allargato delle mascherine" una volta entrati nella fase due dell'emergenza "come abbiamo visto in altri contesti". Lo ha chiarito Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Forse - ha chiarito - dovremmo usarle dove il distanziamento è più complesso ma non prevedo un uso universale 24 ore su 24". (Rin)