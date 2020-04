Sociale: Pd, preoccupati come consulte disabilità e famiglie su "Dopo di noi" (2)

- "Il mancato coinvolgimento delle consulte, delle associazioni e di tutte le forze politiche nelle sedi deputate, il ritardo di questi anni, la sperimentazione di un modello di compartecipazione oneroso per le famiglie, la nebulosa sulla nuova figura del 'case manager' e il ruolo della Fondazione Roma solidale, i tempi allungati al punto che forse si possa vedere qualcosa all'inizio del prossimo anno sono poi i nostri interrogativi. Chiediamo alla Sindaca di congelare l'attuazione di un provvedimento che di fatto, data l'emergenza Covid, resta carta e di riaprire invece una discussione che aiuti ad arricchire il provvedimento già deliberato - continua la nota -. Crediamo infatti che lo stop forzato di queste settimane possa essere occasione per rivedere con maggior senso istituzionale e per il bene della comunità provvedimenti che rischiano di rimanere comunque inattuati. La Commissione capitolina per le politiche sociali può essere utile allo scopo quale luogo istituzionale del confronto. É evidente come la compartecipazione delle famiglie per quote che vanno dai mille ai 1.500 euro al mese, nonché la fragilità del modello organizzativo e del progetto personalizzato, sono ostacoli reali al 'Dopo di noi' così pensato", concludono i dem. (Com)