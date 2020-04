Albania: coronavirus, opposizione accusa governo di gare d'appalto "segrete"

- Almeno quattro gare d'appalto indette d'urgenza dal ministero albanese della Sanità nell'ambito delle misure per la prevenzione dell'epidemia del coronavirus sono state classificate un segreto di Stato. Lo ha dichiarato questa sera Enkelejd Alibeaj, rappresentante del Partito democratico (Pd), principale formazione politica di opposizione. Le gare riguardano l'acquisto di dispositivi per la protezione del personale sanitario, kit per il laboratorio che effettua i test per il Covid 19, l'acquisto di ventilatori per adulti e bambini e un'altra gara per il trattamento dei rifiuti ospedalieri dei pazienti con il coronavirus. "Nessuno sa come sono state scelte le ditte vincitrici, le loro offerte e i requisiti per la qualità dei prodotti acquistati. L'ordine di classificarli come segreto vuol dire che nessuno saprà quanti soldi dalle casse dello Stato sono stati spesi", ha dichiarato Alibeaj. (Alt)