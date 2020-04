Coronavirus: Gallera, 1.079 nuovi positivi in Lombardia, lento ma costante miglioramento ovunque (2)

- (segue) "I dati per provincia sono oggi tutti positivi. Anche quelli di Milano sono confortanti e li raccogliamo con una certa soddisfazione", ha proseguito Gallera. Nel territorio metropolitano di Milano i casi di coronavirus sono 11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano città (+112). Ieri l'aumento era stato di 411 in provincia e di 171 in città. In provincia di Bergamo i casi sono 9.815 (+103, ieri +124); in quella di Brescia 9.477 (+137, ieri 160). "A Como, dove i casi sono 1.473 (+89, ieri +65) ha una situazione che notiamo di una leggera costanza, ma con un piccolo rialzo", ha osservato l'assessore, soddisfatto per la "buona contrazione di Cremona", dove i casi sono 4.260 (+27, ieri +79), e per il dato del Lodigiano, dove - ha osservato Gallera - "si sta veramente spegnendo". I nuovi casi a Lodi sono 23, che portano il totale a 2.278. In provincia di Lecco i casi sono 1.712 (+34, ieri +50), in quella di Monza Brianza 3.157 (+111, ieri +111), a Mantova 2.084 (+40, ieri +63), a Pavia 2.700 (+81, ieri +120); a Sondrio 614 (+23, ieri +28) e a Varese 1.293 (+102, ieri +43). "Complessivamente i dati, assolutamente bassi e contenuti, danno una costante riduzione, ma non un crollo, quindi vuol dire che dobbiamo evitare di allentare la tensione e l'attenzione", ha concluso l'assessore. (Rem)