Coronavirus: Richeldi (Gemelli), su nuovi contagi registriamo frenata brusca su base settimanale

- "Quella dei nuovi contagi è stata una frenata brusca" in base a quanto emerge comprando i dati di lunedì 30 a quelli di oggi. Lo ha chiarito Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico nel corso del bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. "Inoltre - ha ricordato - noi non abbiamo fatto un locokdown totale ma con il 20 per cento delle attività aperte. Nonostante tutto, le misure hanno portato dei risultati sostanziali. Siamo sulla strada giusta da perseverare". (Rin)