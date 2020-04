Coronavirus: Prefettura Milano, servizi con 40 pattuglie giornaliere contro occupazioni abusive in quartieri Aler

- In merito alla questione delle occupazioni abusive a Milano, la Prefettura comunica che, da sabato scorso, su decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore Sergio Bracco ha predisposto servizi di controllo del territorio dedicati ai quartieri Aler con 40 pattuglie giornaliere a cura delle forze dell’ordine e della Polizia locale di Milano. "Le notizie fornite da Aler alla Prefettura - si legge in una nota di Palazzo Diotti - non evidenziano occupazioni di alloggi in assenza del legittimo inquilino. Risultano invece tutti in precedenza vuoti e disabitati". Il Prefetto ha formalmente disposto che, in caso di occupazioni con legittimo detentore, a maggior ragione se ricoverato per coronavirus, si procederà immediatamente allo sgombero. (Com)