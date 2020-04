Scuola: De Priamo-Villino (Fd'I), lavorare da subito per trovare nuove aule

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza Covid-19 cambierà le nostre abitudini anche dopo la ripresa graduale delle attività: da questo punto di vista immaginiamo che il ritorno a scuola anche se fosse nella prossima stagione potrebbe vedere la necessità di rivedere la capienza delle aule in relazione alle distanze da osservare". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio e Antonio Villino consigliere nel Municipio VI. "Sarà probabilmente necessario individuare nuovi spazi e nuovi immobili per l'attività scolastica. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale e a quella del Municipio VI di avviare per tempo una riflessione in questo senso in modo da avere poi un piano operativo si gestione. In questo senso chiederemo la convocazione della commissione scuola capitolina e municipale per discutere in tempo questo argomento e non farsi trovare impreparati di fronte a questi nuovi scenari", conclude la nota.(Com)