Coronavirus: Gallera su Rsa, travisamento della realtà, mai imposto di mettere positivi insieme a ospiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo mai né imposto né chiesto alle Rsa di mettere i pazienti Covid positivi insieme agli altri anziani e chi oggi dice questo fa un atto ignobile e vergognoso che non rende merito al grande tentativo e all'azione che abbiamo fatto che ha salvato delle vite alle persone". Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza sanitaria, in merito alle recenti polemiche sulla delibera regionale del 8 marzo in cui si prospettava di ospitare pazienti Covid positivi nelle Rsa. "Noi le cose le abbiamo scritte in atti ufficiali che non possono essere travisati" ha aggiunto Gallera, specificando come nella delibera si facesse riferimento solo a strutture Rsa "che avevano strutture autonome dal punto di vista strutturale, ovvero padiglioni separati dagli altri o strutture fisicamente indipendenti, cioè aree che non entravano in alcun modo in contatto con gli altri pazienti ricoverati nelle Rsa, e autonome anche dal punto di vista organizzativo ovvero che aveva del personale dedicato esclusivamente a questi pazienti". Solo in questi casi, ha precisato Gallera, è stato chiesto alle strutture "se potevano e volevano aiutarci a salvare le vite alle persone delle aree più compromesse, qualcuno l'ha fatto, un numero ristretto, e questo ci ha consentito di non creare problemi in quelle Rsa, ma di salvare le vite". "Ora, che noi siamo qui a dover leggere sui giornali un assoluto travisamento della realtà e qualcuno che ci accusa di cose che non abbiamo fatto, che ci imputa azioni che sono il contrario di quello che noi abbiamo scritto nero su bianco su provvedimenti approvati che sono inconfutabili - ha concluso Gallera - lo riteniamo grave per come è avvenuto, triste perché si sta speculando su persone che soffrono e inaccettabile per chi come noi di fronte alla più grande emergenza dell'epoca moderna ha messo in campo tutte le misure (Rem)