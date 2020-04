I fatti del giorno – Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Onu, vietare i mercati di animali selvatici vivi - Il responsabile per la Biodiversità delle Nazioni Unite, Elizabeth Maruma Mrema, ha chiesto oggi di mettere al bando in tutto il mondo i cosiddetti "mercati umidi" in cui animali selvatici vivi e morti sono tenuti in gabbia e venduti per il consumo umano. Lo riporta il sito "The Hill". Mrema, segretaria esecutiva ad interim della Convenzione sulla diversità biologica dell'Onu, ha dichiarato che "se non ci prendiamo cura della natura, sarà la natura a prendersi cura di noi". Tra le teorie più accreditate sull'origine del nuovo coronavirus c'è quella che individua le specie responsabili nel pipistrello e nel pangolino, un piccolo mammifero simile a un formichiere. Il virus si sarebbe trasmesso dal primo al secondo, per poi arrivare all'uomo. Sembra piuttosto sicuro che il salto di specie, solitamente piuttosto raro per via dall'assenza di occasioni di interazione sufficientemente promiscue, sia avvenuto nel mercato di Wuhan, uno dei tanti luoghi della Cina in cui vengono venduti animali selvatici vivi, ammassati in gabbie gli uni sopra gli altri, accanto a carni e prodotti di ogni genere. (segue) (Res)