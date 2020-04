I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coronavirus, Duque valuta "isolamento intelligente” dopo quarantena - Il presidente colombiano Ivan Duque ha dichiarato che sta valutando la possibilità di mettere in campo misure di “isolamento intelligente” quando sarà terminata la quarantena totale, il prossimo 13 aprile. La misura alternativa, ha detto il capo dello stato in una diretta Facebook, consiste nel mantenere alcune restrizioni per le persone con più di 70 anni di età, per i bar, le discoteche e gli eventi di massa. “Le quarantene prolungate comportano costi sociali e di sviluppo. Dato che il virus non scomparirà dopo la quarantena, dobbiamo iniziare ad adottare misure che ci consentano di salvare vite umane, proteggere la salute e prevenire la diffusione, ma allo stesso tempo trovare un equilibrio con lo sviluppo sociale", ha affermato Duque. (segue) (Res)