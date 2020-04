I fatti del giorno - America Latina (2)

- Messico: coronavirus, atteso dalla Cina aereo con importante carico di presidi sanitari - Il Messico attende per oggi un aereo dalla Cina carico di presidi sanitari utili a fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. Lo ha detto il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, segnalando che il carico arriverà a bordo di un apparecchio inviato dal Messico. "L'aereo è partito sabato e tornerà lunedì con una quantità straordinaria di apparati", ha spiegato il funzionario che settimane in prima linea nell'azione governativa contro la diffusione della Covid-19. Lopez-Gatell non ha potuto precisare la lista delle risorse in arrivo, in gran parte legata alle operazioni di carico in corso mentre rendeva le dichiarazioni alla stampa, ma ha assicurato che anche grazie all'aiuto in arrivo "avremo la possibilità di garantire la protezione di cui deve disporre tutto il nostro personale di Salute". Il carico è frutto di una "accurata selezione" previa all'acquisto, ha sottolineato il vice ministro ricordando che le carenze di presidi per la protezione, denunciate nelle settimane scorse, erano per lo più legate a un loro uso inadeguato". (segue) (Res)