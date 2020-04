I fatti del giorno - America Latina (3)

- Uruguay: coronavirus, governo chiede rispetto misure isolamento per evitare collasso sistema sanitario - Il direttore dell'amministrazione dei servizi sanitari dell'Uruguay, Leonardo Cipriani, ha chiesto alla popolazione di osservare le misure di isolamento preventivo contro la pandemia del coronavirus per evitare il collasso del sistema sanitario. "Se i numeri continuano a crescere come adesso il sistema può reggere, ma se la gente inizia ad uscire il sistema collassa", ha ammonito Cipriani in un'intervista rilasciata al quotidiano "El Observador". "Attualmente abbiamo 120 posti di terapia intensiva dei quali 63 sono disponibili", ha chiarito il funzionario. "Quello che mi preoccupa è che vedo più gente per strada e nei bar, che stiamo cedendo sull'osservanza dell'isolamento", ha aggiunto. Il governo uruguaiano è tra i pochi della regione, insieme a Brasile e Cile, a non aver decretato una quarantena generale e la sospensione delle attività non essenziali. (segue) (Res)