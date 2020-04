I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: crisi del debito, sospensione pagamenti punta a "recuperare sostenibilità" - Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, ha dichiarato che la sospensione per un anno del pagamento delle scadenze dei bond emessi sotto legislazione nazionale "fa parte di un piano che punta a recuperare la sostenibilità del debito". In un messaggio pubblicato oggi sul suo profilo twitter il ministro afferma che "si tratta di un piano che punta a creare le condizioni per una ripresa del paese una volta lasciato indietro il durissimo contesto della pandemia del Covid-19". In dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Telam", il ministro ha precisato inoltre che il governo punta "ad un trattamento equo sia per il debito pubblico sotto legislazione argentina che sotto legislazione straniera". (Res)