Maltempo: Coldiretti Lazio, strage di frutta e verdura, ingenti danni da gelo

- Sono andate distrutte a causa dell'ondata di gelo, intere coltivazioni di asparagi, carote, carciofi, finocchi, rape e bietole giù pronte per la raccolta. Ingenti i danni nelle campagne del Lazio, che Coldiretti sta monitorando a seguito del brusco calo delle temperature delle scorse settimane. "Danneggiati dal colpo di coda dell'inverno, che si è abbattuto come una scure sulla produzione di cibo - si legge in una nota di Coldiretti Lazio - anche le piante di pesche, albicocche, susine, pere, mele e in piena fioritura o con già le gemme o i frutticini pronti a crescere ma anche sulle viti e sulle verdure in campo. A risentirne, in particolar modo nel Lazio, la produzione di kiwi e mandorle a Viterbo, ma anche la coltivazione di patate a Maccarese, i peschi e gli albicocchi della Sabina, con i noccioleti della Tuscia. Nell'area tra Colonna e Velletri, ancora danni ingenti ai kiwi post allegagione. In fase di valutazione, inoltre, i danni su kiwi verdi e vigneti". La Coldiretti "invita gli agricoltori a segnalare i danni subiti ai Comuni che possono attivarsi per le misure previste in base a quanto rilevato". (segue) (Com)