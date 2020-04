Nepal: coronavirus, misure di contenimento prorogate fino al 15 aprile

- Il governo del Nepal ha prorogato fino al 15 aprile il blocco delle attività produttive e degli spostamenti non essenziali inizialmente previsto dal 24 marzo al 7 aprile per contrastare la diffusione dell’epidemia di coronavirus. Il Consiglio dei ministri, convocato oggi dal premier, Khadga Prasad Sharma Oli, lo ha deciso in seguito alla registrazione, sabato, del primo caso di trasmissione locale del contagio, la cosiddetta “fase due”, che ha portato il numero totale di casi a nove. Il Consiglio dei ministri si è espresso anche per chiedere alla presidenza della Repubblica di prorogare ulteriormente il termine della sessione parlamentare invernale, previsto per il 12 aprile. In questa situazione fa discutere la scarsa presenza in pubblico del primo ministro, in convalescenza dopo il trapianto renale subito il 4 marzo: l’ultima volta che Oli è apparso in pubblico, fa notare il quotidiano “The Kathmandu Post”, è stata il 20 marzo, quando ha pronunciato un discorso alla nazione. Sabato è stata la presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, a parlare in televisione alla popolazione. (segue) (Inn)