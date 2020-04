Nepal: coronavirus, misure di contenimento prorogate fino al 15 aprile (2)

- La serrata sta causando diversi problemi. Amnesty International Nepal ha esortato il governo nepalese a proteggere i lavoratori migranti e altri gruppi vulnerabili. “Qualsiasi misura adottata dal governo nella sua lotta contro la Covid-19 deve essere coerente con i diritti umani, in particolare i diritti dei gruppi emarginati e altri che sono particolarmente a rischio in questo contesto”, ha avvertito il direttore nazionale dell’organizzazione non governativa, Nirajan Thapaliya, in un comunicato pubblicato il 3 aprile. Il blocco, ha precisato la nota di Amnesty, ha colpito in modo sproporzionato alcuni gruppi, in particolare i salariati a giornata, i lavoratori del settore informale e i rifugiati. Secondo l’Ong, l’esecutivo dovrebbe introdurre pacchetti di aiuti sociali e sostegno economico e, se necessario, chiedere la cooperazione e l’assistenza internazionali. (segue) (Inn)