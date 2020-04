Nepal: coronavirus, misure di contenimento prorogate fino al 15 aprile (3)

- Benché il Nepal abbia registrato finora solo pochi casi, l’allerta è alta a causa delle carenze nella capacità di risposta. Uno studio pubblicato da ricercatori dell’Università di Oxford, dell’Università di Toronto e della Scuola di igiene e medicina tropicale di Londra (Lshtm) ha classificato Katmandu come l’undicesima città più a rischio al mondo e la terzultima per preparazione all’emergenza. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha chiesto al Nepal di rafforzare la preparazione. Il direttore regionale per l’Asia meridionale e orientale, Poonam Khetrapal Singh, ha indicato come priorità la capacità di risposta al primo caso e al primo cluster. (Inn)