Africa: coronavirus, Sant'Egidio sostiene proposta moratoria debito avanzata da Guterres

- La Comunità di Sant’Egidio sostiene la proposta del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per una moratoria sui debiti dei paesi emergenti, in particolare africani, meno preparati ad affrontare l’emergenza della pandemia di coronavirus. È quanto reso noto in un comunicato di Sant’Egidio, che da quasi vent’anni è impegnato a sostenere i sistemi sanitari africani grazie al programma Dream e sta riadattando le proprie strutture sanitarie per contrastare il virus condividendo la speranza che dall’emergenza della pandemia si possa ripensare una sanità davvero accessibile per tutti i cittadini. “È necessaria una moratoria del debito di tali paesi per mobilitare somme importanti e permettere di costruire misure concrete contro la pandemia”, ha affermato Guterres. La situazione sanitaria africana inizia a divenire preoccupante, molti paesi stanno andando in "lock down" coi primi problemi nell'approvvigionamento di cibo nelle grandi città. Inoltre le strutture sanitarie non sono adeguate alla sfida e quasi inesistenti in ambito rurale. Secondo il segretario generale dell’Onu, il rilancio dell’economia globale non potrà prescindere da un ripensamento generale delle strategie: “O ci saranno risposte solidali oppure tali risposte resteranno inefficaci”.(Com)