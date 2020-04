Russia-Italia: Mosca, al via attività dei medici russi all’ospedale da campo di Bergamo

- Gli specialisti russi arrivati a Bergamo hanno iniziato a lavorare a pieno regime nell’ospedale da campo allestito nella città lombarda per ospitare pazienti positivi al Covid-19. Questo quanto si legge in una nota del ministero della Difesa russo. “I medici militari russi hanno iniziato, insieme ai loro colleghi italiani, ad operare 24 ore al giorno nell’ospedale da campo allestito a Bergamo per ospitare pazienti affetti da Covid-19”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che gli specialisti russi, suddivisi in otto squadre, si occuperanno del trattamento di pazienti in condizioni stabili o anche critiche. (Rum)