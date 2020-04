Coronavirus: Foroni, distribuzione mascherine sarà conclusa entro mercoledì (2)

- In dettaglio la situazione nelle singole Province lombarde. Bergamo: un'associazione di Protezione civile sta consegnando ai Comuni capofila, i quali faranno da 'hub' distributivi ai Comuni limitrofi. Brescia: costituite 16 squadre di volontari che operano ognuna nel territorio dei 16 Centri Operativi Misti provinciali. Questi consegnano direttamente ai Comuni di ogni COM le mascherine. Como: una dozzina di organizzazioni di volontariato della Colonna Mobile Provinciale distribuiscono direttamente le mascherine nei 12 ambiti omogeni ai Comuni. Due delle tre Comunità Montane ritirano direttamente e distribuiscono ai Comuni dei loro territori di competenza. Cremona: 12 Organizzazioni di Volontariato della Colonna Mobile Provinciale distribuiscono direttamente le mascherine ai Comuni, circa una decina a testa. Lecco: la prima fornitura destinata ai Comuni è stata distribuita ai singoli Comuni oggi stesso. La fornitura per la popolazione è distribuita su 3 hub provinciali ed è stata data indicazione ai Comuni di recarsi a prendere le mascherine entro le 18 di oggi. Lodi: il Centro Operativo Comunale di Codogno fa da "hub" e tutti i Comuni andranno a ritirale direttamente. Mantova: è stata inviata una lettera a tutti i Comuni, che vengono a ritirare il materiale previo appuntamento nel magazzino di San Giorgio Bigarello. Viene utilizzato ad hoc il volontariato di Protezione civile (che è consorziato con più Comuni, quindi vengono ridotti i viaggi). Milano: tutti i Comuni vanno a ritirarli presso la sede del Comitato coordinamento provinciale del volontariato all'Idroscalo. Monza Brianza: i Comuni, anche consorziati, vanno a ritirare le mascherine che sono stoccate presso il magazzino di Agrate Brianza. Pavia: sono stati organizzati 9 "hub" presso altrettanti Comuni 'capoarea' (ognuno fa capo a circa 20 Comuni), cui è stata data la tabella con la ripartizione per i Comuni di riferimento. La Prefettura ha inviato una PEC a tutti i Comuni per avvisarli della possibilità di ritiro presso i Comuni capoarea. Sondrio: le mascherine sono state stoccate presso il Centro Polifunzionale di Emergenza di Sondrio e i Comuni verranno a recuperarle direttamente. Varese: la ripartizione è stata effettuata sul numero di nuclei familiari. Per i Comuni più grandi la consegna viene effettuata direttamente ai Comuni; gli altri Comuni vengono a ritirare il materiale a loro destinato presso il centro di Malnate. (Com)