Coronavirus: Slovenia, numero dei decessi sale a 30

- Il numero dei decessi attribuibili al contagio da coronavirus in Slovenia è salito a 30, dopo due morti accertate da ieri. Lo ha annunciato oggi l'agenzia "Sta". Sono attualmente 114 le persone ricoverate, di cui 30 in terapia intensiva. In base a quanto comunicato dall'ufficio stampa del governo guidato da Janez Jansa, i contagiati nel paese sono attualmente 1.021. (Lus)