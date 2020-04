Tunisia: coronavirus, ministro Sanità apre a proroga delle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di contenimento del coronavirus in vigore in Tunisia potrebbero essere prorogate nei prossimi giorni. Lo ha detto il ministro della Sanità, Abdeltif Mekki, in una dichiarazione alla radio nazionale, sottolineando che la situazione epidemiologica sarà valutata nei prossimi 14 giorni, periodo al termine del quale il governo “assumerà le misure necessarie”. Il ministro ha anche invitato tutti i cittadini che avvertono i sintomi del Covid-19 a contattare le autorità e a presentarsi negli ospedali o nei centri di quarantena con l’obiettivo di “proteggere se stessi e gli altri”. Mekki ha confermato che le prossime due settimane saranno “molto importanti”, invitando i cittadini a rispettare le misure di contenimento già adottate. Lo scorso 31 marzo il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha approvato l'estensione del periodo di quarantena generale nel paese per altre due settimane, a causa della crisi per la diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato di sicurezza nazionale che si è svolta al Palazzo di Cartagine. L'incontro ha esaminato le condizioni sanitarie, sociali e di sicurezza a livello nazionale e sono state prese in considerazione le misure adottate nel quadro della lotta contro il virus Sars-Cov-2. I partecipanti hanno studiato gli ultimi sviluppi relativi alla diffusione di questo virus nel nostro paese e le ripercussioni delle misure annunciate nel recente periodo a livello sociale. (Tut)