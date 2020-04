Ue: von der Leyen, presentiamo misure a sostegno agricoltori

- La Commissione europea ha presentato delle misure a sostegno degli agricoltori. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio. "Oggi daremo agli agricoltori più tempo per presentare le loro domande di pagamenti diretti e pagamenti per lo sviluppo rurale. E presto aumenteremo gli anticipi di questi pagamenti, per dare loro più denaro in anticipo per pagare le loro bollette", ha detto. "Semplificheremo anche alcuni requisiti amministrativi per gli agricoltori e per le amministrazioni nazionali. Perché in questi giorni hanno priorità più urgenti che compilare documenti. E renderemo più semplice il sostegno delle strutture mediche nelle aree rurali, attraverso il fondo di sviluppo rurale", ha aggiunto. (Beb)