Speciale infrastrutture: Cina, a maggio ultimo lancio satellite di navigazione BeiDou

- La Cina lancerà l'ultimo satellite per il suo sistema satellitare di navigazione BeiDou-3 a maggio dal centro di lancio satellitare Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, il nuovo satellite è il 55mo del sistema satellitare di navigazione BeiDou (Bds). È arrivato sul sito di lancio di Xichang sabato 4 aprile, dove sarà testato, assemblato e alimentato prima del lancio. Il satellite della famiglia Bds è un satellite in orbita geosincrona terrestre. Il Bds è il sistema di navigazione satellitare globale sviluppato e gestito in modo indipendente dalla Cina. Il paese ha iniziato a costruire il sistema satellitare di navigazione BeiDou-3 nel 2009. Il lancio del 55mo satellite rappresenta il completamento del sistema. (Cip)