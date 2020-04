Cultura: gli appuntamenti digital fino al 12 aprile della Casa del cinema di Roma

- Nell’ambito della campagna "iorestoacasa", prosegue l’offerta culturale su web e social di Roma Capitale con una nuova settimana del programma "laculturaincasa". Di seguito gli appuntamenti digital di Casa del Cinema fino al 12 aprile, che si aggiungono alle tante attività che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Il canale social @culturaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa. Si comincia lunedì 6 in collaborazione con Csc - Cineteca Nazionale, con il meglio de I lunedì della Cineteca. Questa settimana sarà possibile rivivere l’incontro con Bernardo Bertolucci, in occasione della presentazione della copia restaurata del film Ultimo tango a Parigi. Proseguirà il dialogo a distanza con i suggerimenti e i consigli di Giorgio Gosetti nella rubrica La cineteca del direttore martedì 7 con Pat Garrett & Billy the Kid di Sam Peckimpah, giovedì 9 con Signore e Signori di Pietro Germi e il domenica 12 con Effetto notte di François Truffaut). La Casa farà poi gli auguri a registi e attori che compiono gli anni nei prossimi giorni o ricorderà grandi miti nel giorno del loro anniversario, proporrà citazioni famose nella rubrica Domani è un altro giorno: le frasi più belle dai film e chiederà al suo pubblico di partecipare al gioco IG My Best Movie Line inviando una frase indimenticabile di un film che resterà sulla Story IG della Casa del Cinema. (segue) (Com)