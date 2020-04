Cultura: gli appuntamenti digital fino al 12 aprile della Casa del cinema di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuerà a festeggiare l’anniversario di grandi film del passato con la rubrica intitolata 40 anni fa usciva…: mercoledì 8 verrà ricordata l’uscita di Scandalo a Filadelfia di G. Cukor mentre venerdì 10 sarà la volta di Rebecca – La prima moglie di A. Hitchcock. E poi ancora, con La parola al critico, martedì 7 Fabiana Sargentini sulla serie francese Dix pour cent e venerdì 10 Alberto Crespi su Kirk Douglas-Spartacus; per la serie I consigli di CdC i film del cuore, ma anche la proposta di “giocare” con il pubblico online attraverso piccoli quiz venerdì 10 sul cinema da fare insieme. Il fine settimana verrà riproposta, sabato 11, la bellissima intervista a Mario Monicelli, registrata il 10 marzo 2005 in occasione della presentazione del documentario Mario Monicelli, l’artigiano di Viareggio (2001) di Marco Cocurnia. A intervistare Monicelli sono il regista e scrittore David Grieco e il critico Steve Della Casa. Domenica 12 sarà dedicata invece al documentario con i consigli di Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc che si svolge alla Casa del Cinema da 14 anni, che parlerà di Fellini fine mai, documentario di Eugenio Cappuccio. (Com)