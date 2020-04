Coronavirus: Mancini (Lega), garantire funzionamento servizi postali in Umbria

- “È necessario che anche in questo periodo emergenziale, siano garantiti i servizi postali ai cittadini.È quindi imprescindibile che Poste italiane si impegni ad ascoltare le richieste di aiuto dei territori”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro della Lega Valerio Mancini che ha spiegato: "In questi giorni sono state molte le segnalazioni di disfunzioni nei servizi postali evidenziate dai cittadini che hanno riscontrato notevoli difficoltà. Mantenere attivi il più possibile anche gli uffici postali periferici in tutta la regione, risulta fondamentale per evitare assembramenti, come disposto dalle normative attualmente vigenti". Mancini ha proseguito: "Sono a disposizione di tutti i cittadini che rilevino delle problematiche nei servizi postali, così da poter essere portavoce delle istanze di tutti presso le autorità preposte". (Ren)